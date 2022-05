Der Hallesche FC geht mit einem neuen Keeper in die Saison. Wie der Drittligist am Donnerstag mitteilte, kommt der 20-jährige Felix Gebhardt auf Leihbasis vom Schweizer Erstligisten FC Basel an die Saale.

Minge: "Hervorragend ausgebildeter Torhüter"

Seit sieben Jahren durchlief Gebhardt in Basel alle Nachwuchsstationen, schaffte es in der vergangenen Saison in den Kader des Erstligisten. "Wir haben mit Tim Schreiber in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht und freuen uns mit Felix Gebhardt einen weiteren hervorragend ausgebildeten Torhüter beim Halleschen FC begrüßen zu dürfen. Felix hat uns gegenüber klar signalisiert, den Kampf um die Nummer 1 im HFC-Tor anzunehmen und verfügt zudem über den absoluten Willen, Spielpraxis auf höchstem Niveau in der 3. Liga zu sammeln", sagte HFC-Sportdirektor Ralf Minge, der damit schnell Ersatz auf der Torhüterposition gefunden hat.

Schreiber macht den nächsten Schritt

Denn Tim Schreiber hatte am Mittwoch (25.05.2022) seinen Vertrag bei RB Leipzig bis 2025 verlängert, wurde aber nicht erneut zum Halleschen FC ausgeliehen. Stattdessen geht das 20-jährige Torwarttalent für zwei Jahre auf Leihbasis zu Zweitligist Holstein Kiel. Schreiber wird bei den Kielern gemeinsam mit Ex-Leipziger Thomas Dähne das Keeper-Duo bilden. Der bisherige Ersatzmann Ioannis Gelios wird den Verein verlassen. Bildrechte: IMAGO / Eibner

"Wir sind sehr froh, mit Tim Schreiber den Torwart gefunden zu haben, der genau in unser gewünschtes Profil passt", so KSV-Geschäftsführer Sport Uwe Stöver. "Er ist jung, bei RB Leipzig sehr gut ausgebildet und kann schon einige Erfahrung im Profi-Bereich vorweisen."



Schreiber hatte das NLZ in Leipzig durchlaufen und 2020 seinen ersten Profivertrag bei RBL erhalten. Im Februar vergangenen Jahres wurde der Rechtsfuß zum Halleschen FC ausgeliehen. Für die Saalestädter absolvierte er 25 Partien. Zuletzt wurde er durch eine Meniskusverletzung ausgebremst. Der HFC hätte gern weiter mit Schreiber geplant, der aber sah seine Zukunft nicht in der 3. Liga.