Experten sind sich spätestens seit dem beeindruckenden 3:0-Erfolg gegen Mitkonkurrent Waldhof Mannheim sicher: Auf dem Weg Richtung 2. Bundesliga kann sich der FCM nur selber schlagen. Zu souverän waren die Elbestädter, die nur vier von 20 Spielen verloren und dabei nicht etwa an die Wand gespielt worden. Wenn es schief ging, lag es an der eigenen Leistung und nicht an der Dominanz des Gegners.

Titz gilt als akribischer Trainer und Herzensmensch. Die Mischung aus guter Laune und Druck stimmt. Für ihn zählen nicht nur Punkte, sondern auch das menschliche Miteinander. Den Teamgedanken hat der Familienvater der Mannschaft eingeimpft. "Der enorme Teamgeist ist eines unserer Pfunde", sagte Titz am Montag (20.12.2021) im SpiO-Frühstück. Die Sozialkompetenz mache ihn stolz. Es sei beeindruckend, wie die Mannschaft auftrete. Die weiteren Erfolgskomponenten sind für den Fußballlehrer, der einst sogar Sachbücher schrieb, die Konstanz, die Bereitschaft, die Leistung abzurufen und auch bei Rückständen nicht aufzugeben und die Qualität von der Bank. "Unsere Spieler sind sofort drin in einem laufenden Spiel. Aus meiner eigenen Zeit als Spieler, weiß ich, dass das nicht so einfach ist."

Was Titz genau wusste, ist, dass ein erfolgreicher Saisonstart Tor und Türen öffnen kann. Deshalb ist der 2:0-Auswärtssieg am ersten Spiel bei Waldhof Mannheim für ihn der Höhepunkt der Hinrunde. Unter vielen Sternstunden gab es auch einige wenige Nackenschläge. Die Derby-Niederlage (2:3) gegen den Halleschen FC gehört dazu. Das lag aber nicht vornehmlich am Gegner. "Mich ärgert jede Niederlage und jedes Gegentor – da ist es egal, wie der Gegner heißt", so Titz, der nichts dem Zufall überlässt.



Jedes Training wird gefilmt. Klingt nach totaler Überwachung, hilft aber allen. "Wir machen viele individuelle Analysen und zeigen den Spielern, was sie gut gemacht haben und wo es Verbesserungs-Potential gibt. Ich habe während des Training auch einen eingeschränkten Blickwinkel und kann auf dem Platz teilweise gar nicht alle Spieler sehen", beschreibt es Titz, der so im Anschluss mit seinem Trainerteam die Chance hat, das Material zu sichten und zu analysieren. Obwohl der FCM so erfolgreich ist, wurde die Videotechnik kürzlich noch einmal optimiert.