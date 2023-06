Wenn der Hallesche FC am 28. Juni 2023 zum ersten Mannschaftstraining einsteigt, wird ein ganz wichtiger Spieler fehlen. Wie Tom Zimmerschied auf seinem Instagram-Account verkündete, wird er die Saalestädter verlassen.

"Beim HFC durfte ich die 3. Liga kennenlernen, vor allem aber viele angenehme Menschen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen, die mich unterstützt haben. In guten wie in schlechten Zeiten. Auf dem Rasen oder in der Reha nach Verletzungen und Operationen", schrieb der 24-Jährige zu seinem Abschied.