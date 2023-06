Dynamo Dresdens erster Offensivneuzugang steht fest: Von Liga-Konkurrent Hallescher FC wechselt Tom Zimmerschied an die Elbe. Das gaben die Schwarz-Gelben am Dienstagvormittag (6. Juni) offiziell bekannt. SGD-Sportgechäftsführer Ralf Becker ließ sich vorfreudig zitieren: "Er hat in Halle eine starke Runde gespielt und bringt als technisch versierter Spieler durch seine Tempodribblings, seine Übersicht auf dem Platz, vor allem aber auch seine herausragende Torgefahr genau die Qualitäten mit, die wir für das Erreichen unserer Ziele brauchen werden."

Zimmerschied selbst hatte sich tags zuvor über seinen Instagram-Account aus Halle verabschiedet. "Beim HFC durfte ich die 3. Liga kennenlernen, vor allem aber viele angenehme Menschen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen, die mich unterstützt haben. In guten wie in schlechten Zeiten. Auf dem Rasen oder in der Reha nach Verletzungen und Operationen", schrieb der 24-Jährige und sprach in der Dresdner Mitteilung "vom absolut richtigen Schritt. Ehrlich gesagt kann ich es jetzt schon kaum erwarten, dass es in ein paar Wochen mit der Vorbereitung losgeht."