Fußball | Hallenturnier Piplica hofft beim Hallenmasters in Zwickau auf Duell gegen seinen Sohn

Hauptinhalt

Tomislav Piplica ist einer der SpiO-Allstars beim ZEV-Hallenmasters am 4. Januar in Zwickau (ab 12:30 Uhr live im Stream auf MDR.de). Der Kult-Keeper des FC Energie Cottbus und aktuelle Torwarttrainer von Wacker Nordhausen sprach vorab über seine Fitness, einen Spieler, auf den er sich besonders freut und ein mögliches Engagement in der Lausitz.