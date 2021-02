Während die Rostocker einen Lauf haben, kämpfen die Münchner um ihre starke Form aus der Hinrunde. In den vergangenen drei Partien verbuchten die Bayern lediglich vier Punkte. Besonders schmerzlich war die 0:1-Heimniederlage gegen den FSV Zwickau . Dabei verfügt 1860 gemeinsam mit dem SC Verl (42 Tore) über die stärkste Offensive. So führt Sascha Mölders die Torschützenliste mit 13 Treffern an.

Im direkten Vergleich haben die Hanseaten klar die Nase vorn. In fünf Drittliga-Duellen gab es drei Sieg für Rostock und zwei Remis. Der letzte Vergleich in der Hinrunde am 5. Spieltag endete 1:1. Damals waren die Sechziger im Ostseestadion durch Dennis Erdmann (42.) in Führung gegangen, die Bentley Baxter Bahn (50.) ausglich.