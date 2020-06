Die Bayern-Zweitvertretung ist zwar hinten auch nicht sattelfest (56 Gegentore), im Sturm hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß aber mit 72 Toren den Bestwert der Liga zu bieten. Einen wesentlichen Anteil am Feuerwerk der Bayern hat Kwasi Okyere Wriedt. Bisher hat der 25-Jährige 24 Saisontreffer beigesteuert, am Ende der Spielzeit wird er den FCB jedoch Richtung Niederlande zu Willem II verlassen. Die "kleinen" Bayern kommen mit ganz breiter Brust an die Kernberge, haben sie doch am vergangenen Spieltag das Prestigeduell gegen den Stadtrivalen 1860 München mit 2:1 gewonnen.