In diesem Jahr spielen die Hallenser seit Saisonbeginn oben mit und sind tabellarisch gesehen aktuell die Nummer 1 in Sachsen-Anhalt, auch wenn das Derby gegen den 1. FC Magdeburg kürzlich mit 0:1 verloren ging. Der HFC peilt die 2. Liga an - mit Torsten Ziegner, der seinen Vertrag am 7. November bis 2021 verlängerte. Bildrechte: imago images/Jan Huebner