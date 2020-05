"Wir sind glücklich darüber, dass wir auch in Zukunft mit Jakub zusammenarbeiten können. Er ist nicht nur in den Spielen ein absoluter Leistungsträger, sondern auch außerhalb des Platzes ein echter Leader. Kuba hat den permanenten Anspruch sich zu verbessern. Mit dieser Einstellung ist er ein Vorbild für jeden Spieler“, sagte CFC-Sportdirektor Armin Causevic.

Jakubov selbst erklärte: "Ich bin froh, dass ich weiter in Chemnitz bleiben kann. Seit dem ersten Tag fühle ich mich im Verein sehr wohl. Für mich war die Vertragsverlängerung nur eine Frage der Zeit. Meine Familie und ich sind stolz, dass ich vom Verein das Vertrauen bekommen habe. Wir haben in den vergangenen Monaten gemeinsam viel geschaffen und uns stetig weiterentwickelt. Wir wollen den eingeschlagenen erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen."

Der 31-jährige Tscheche war 2018 vom Berliner AK an die Gellertstraße gewechselt und stieg ein Jahr später mit dem Chemnitzer FC in die 3. Liga auf. In der laufenden Spielzeit gehört er zu den absoluten Leistungsträgern und kam in jedem der bisherigen 27 Spiele zum Einsatz. Am kommenden Sonntag wird Jakubov aller Voraussicht nach zum insgesamt 57. Mal das Tor der Sachsen hüten.