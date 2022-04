Nachdem der FSV Zwickau den Klassenerhalt perfekt gemacht hat, stehen nun Personalentscheidungen für die kommende Saison auf dem Programm. Mit Mike Könnecke können die Westsachsen weiter rechnen, sein Vertrag wurde bereits verlängert. Eine der wichtigsten Entscheidungen gilt nun dem Trainer, und da scheint es mit einem Verbleib von Joe Enochs sehr gut auszusehen. Wie Sportdirektor Toni Wachsmuth in der Bild-Zeitung sagte, gibt es positive Zeichen. "Die Gespräche laufen schon seit einiger Zeit und könnten bereits in den kommenden Tagen zu einem positiven Ende gebracht werden. Wir wollen mit Joe in die kommende Saison gehen", bekräftigte Wachsmuth.