An der Seite von Rico Schmitt wird Co-Trainer René Klingbeil die Mission Nicht-Abstieg angehen. Und dieser Aufgabe blickt das neue Gespann, trotz der aktuell schlechten Tabellensituation, positiv entgegen: "In der Mannschaft steckt Potential. Es sind viele talentierte Jungs dabei. Wichtig wird jetzt sein, dass man wieder positiv nach vorn schaut. Es sind noch 81 Punkte zu vergeben. Aber es ist natürlich eine große Aufgabe", so Schmitt.