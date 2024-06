Fußball | 3. Liga Trainingsauftakt ohne Aufstiegs-Ansage – Dynamo Dresden startet "demütig" in die Vorbereitung

23. Juni 2024, 18:38 Uhr

Mit Thomas Stamm als neuem Cheftrainer und vielen neuen Spielern ist Dynamo Dresden am Sonntag in die Vorbereitung auf die kommende Drittliga-Saison gestartet. Rund 700 Fans verfolgten die erste Einheit an der Walter-Fritzsch-Akademie. Auf große Ansagen verzichteten Spieler, Trainer und Sport-Geschäftsführer – das Ziel scheint dennoch klar.