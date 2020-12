Durch die Corona-bedingten Ausfälle der Partien gegen Saarbrücken und Duisburg muss der FCM im Januar gleich sieben Mal ran. Los geht es am 9. Januar zuhause gegen den KFC Uerdingen. Den Abschluss der Terminhatz im ersten Monat des neuen Jahres markiert der 30. Januar mit der Auswärtspartie bei Viktoria Köln. Natürlich nur, wenn alle gesund bleiben und keine weiteren Verschiebungen hinzukommen.

Nun gilt es für den FCM die kommenden 15 Tage bis zum Uerdingen-Spiel bestmöglich zu nutzen. In der längeren Pause durch die Spielausfälle sieht Hoßmang sogar einen möglichen Vorteil: "Wir konnten die Vorbereitung anders strukturieren und haben den Spielern Pläne für die Feiertage mitgegeben. Das kann uns helfen. Wir haben Zeit bekommen, um Dinge inhaltlich aufzuarbeiten, sowohl was die defensive Stabilität betrifft, als auch in der Offensive."