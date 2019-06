Insgesamt zehn Neuzugänge hat der FSV Zwickau bisher in dieser Wechselperiode unter Vertrag genommen. Angesichts von 13 Abgängen und einer gewollten Reduzierung der Kadergröße sind die Personalplanungen damit fast abgeschlossen. "Wir sind mit der Kaderzusammenstellung zufrieden, werden aber noch einen oder zwei Spieler holen", erklärte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth. Besonders in der Defensive sieht er noch Nachholbedarf. Dort hat der FSV mit den Abgängen von Wachsmuth selbst, der vom Rasen an den Schreibtisch gewechselt ist, sowie Nico Antonitsch und Anthony Barylla den größten Aderlass erlebt.

Sportdirektor Toni Wachsmuth Bildrechte: PICTURE POINT/Gabor Krieg

Handke soll Führungsrolle übernehmen

Einer, der in der Abwehr der neue Anführer werden soll, ist Christopher Handke, der von Zweitligaabsteiger 1. FC Magdeburg zu den Westsachsen gewechselt ist. "Christopher Handke war unser absoluter Wunschspieler - besonders mit Blick auf seine Erfahrung. Er soll eine Führungsrolle übernehmen", sagte Cheftrainer Joe Enochs, der aber auch betonte, dass der FSV "von einer geschlossenen Mannschaftsleistung lebt". Das habe die Mannschaft auch in der Vorsaison ausgezeichnet, die der Verein auf den siebten Rang in Liga drei abschloss. "Wir sind zufrieden mit der letzten Saison. Der Sieg im Sachsen-Pokal wäre natürlich das i-Tüpfelchen gewesen. Platz sieben in der Liga war ein super Leistung", so Enochs weiter. Könige unter sich: Angreifer Ronny König (2.v.l.) kämpft mit "Königstransfer" Christopher Handke um den Ball. Bildrechte: PICTURE POINT/Gabor Krieg

Für Handke selbst, der zuvor sechs Jahre beim FCM aktiv war und mit der Mannschaft den Aufstieg von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga erlebt hat, geht es nach seinem Wechsel vor allem darum, zu zeigen, dass er trotz weniger Einsätze in der zweiten Liga noch mithalten kann. "Das Ende in Magdeburg war nicht so toll. Jetzt will es mir selbst beweisen, dass ich es noch drauf habe. Ich bin mir bewusst, dass man viel von mir erwartet. Ich werde versuchen, diese Erwartungen zu erfüllen", erklärte er am MDR-Mikrofon. Auf die Frage, ob er jubeln werde, falls er gegen den FCM treffen würde, erklärte er mit einem Lachen: "Ich war jetzt nicht bekannt dafür, dass ich so regelmäßig treffe".