Am 16. November hat der FSV Zwickau im Sachsenpokal in Heidenau (5:1) sein letztes Pflichtspiel absolviert, ab Montag (5. Dezember) wird es wieder ernst für die Spieler. Zurück aus dem Urlaub, bittet Trainer Joe Enochs zum Trainingsauftakt, um gut gerüstet und motiviert in die kommenden Aufgaben zu starten. Noch ist Zeit, das nächste Punktspiel steht am 13. Januar gegen den VfB Oldenburg an.