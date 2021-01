Eine Woche vor dem Ende der kurzen Winterpause in der 3. Liga soll an diesem Wochenende auch bei Tabellenführer Dynamo Dresden und dem Halleschen FC der Ball wieder rollen. Die beiden mitteldeutschen Klubs willen wieder ins Training einsteigen.

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Beim Drittliga-Neunten aus Halle wurden am Samstagmorgen (02.01.2021) alle Spieler und Betreuer auf das Covid-19-Virus getestet. Bei negativen Resultaten darf HFC-Coach Florian Schnorrenberg sein Team am Nachmittag zu einer ersten Trainingseinheit versammeln. Der HFC hatte sich nach einem Coronafall bei einem Mitarbeiter vor Weihnachten komplett in Quarantäne begeben müssen. Kurz vor dem Jahreswechsel hatte ein erneuter Test bei allen Spielern, Trainern und Betreuern ein negatives Ergebnis.

HFC-Präsident Rauschenbach: "Müssen Krise meistern"

HFC-Präsident Jens Rauschenbach hat unterdessen in seiner "Neujahrsansprache" an die Fans an den Zusammenhalt der "HFC-Familie" appelliert. "Noch ist nicht absehbar, wann Normalität eintritt. Wir müssen und darauf einstellen, dass wir mit den Beschränkungen weiter leben müssen. Im schlimmsten Fall die gesamte Rückrunde. Das ist bitter für uns", sagte der 51-Jährige in einem auf der Vereins-Website veröffentlichten Video: "Wir müssen sportlich und wirtschaftlich die Krise meistern. Eins hat das Jahr 2020 gezeigt: Wenn die HFC-Familie zusammensteht, kann sie jede Krise meistern." Das erste Spiel der Hallenser im neuen Jahr steht am Samstag, 9.1., beim SV Wehen Wiesbaden an.

Dynamo-Trainer Markus Kauczinski. Bildrechte: imago images/Jan Huebner Ebenfalls am Samstag (02.01.2021) testet Dynamo Dresden sein Team. Bei negativen Ergebnissen bittet Dynamo-Coach Markus Kauczinski sein Team dann am Sonntag (03.01.2021) zum Auftakttraining. Untätig ist die Mannschaft aber auch über die Weihnachtsfeiertage nicht gewesen: "Wir haben über den gesamten Zeittraum in kleinen Gruppen bzw. nach individuellen Trainingsplänen gearbeitet, um Beine und Körper der Spieler trotz der Pause bestmöglich in Bewegung zu halten", erklärte Kauczinski in einer Mitteilung des Vereins.

Will kehrt zurück - Bekaj zu den Profis

Ins Team zurück kehrt dabei Paul Will, der seinen Außenbandeinriss im rechten Sprunggelenk über Weihnachten vollständig auskurieren konnte. Zudem bekommt der bisherige U19-Spieler Mohammed Bekaj die Chance, sich bei den Profis zu empfehlen. Der 18-jährige Mittelfeldspieler soll ab sofort dauerhaft mit der ersten Mannschaft trainieren.

Jeremejeff endgültig weg

Definitiv fehlen werden Sebastian Mai (Innenbandanriss), Marco Hartmann (Knie), Chris Löwe (Außenbandriss) und Luka Stor (Muskelfaserriss). Wie der Verein mitteilte, muss auch Patrick Weihrauch aufgrund von Sprunggelenksproblemen im neuen Jahr noch einige Tage pausieren.



Außerdem ist seit Neujahr klar: Stürmer Alexander Jeremejeff verlässt Dynamo endgültig. Der 27-Jährige bricht seine Leihe zum niederländischen Erstligisten Twente Enschede ab und kehrt in seine schwedische Heimat zum BK Häcken zurück, wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieb.

Zwickau und FCM trainieren schon wieder