"Ich habe ein sehr gutes Gefühl", beschreibt HFC-Präsident Rauschenbach die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen. Vom Trainingsstand her und von den bisherigen Testspielgegnern könne man zwar noch nicht viele Schlüsse ziehen, "aber die Stimmung ist gut, die Neuzugänge sind gut aufgenommen und ich bin optimistisch, dass wir gut in die Saison starten", so Rauschenbach im Gespräch mit "Sport im Osten".

Samson hat Lust auf "vielversprechendes Projekt"

Louis Samson ist der aktuellste Neuzugang der Hallenser. Der Defensiv-Spezialist kommt vom Zweitligisten Erzgebirge Aue und hat somit in Halle eine Liga eingebüßt. Für den 26-Jährigen ist das aber kein Problem. Im Gegenteil: "Natürlich ist es nicht die gleiche Liga, aber die Herausforderung ist umso größer, weil es in Liga drei schwerer ist, zu bestehen", so Samson. Er habe große Lust auf ein Projekt, das vielversprechend sei, zudem habe ihn die Herausforderung und eine neue Rolle in einer neuen Mannschaft gereizt. Louis Samson freut sich auf eine neue Herausforderung. Auch wenn sie eine Liga tiefer stattfindet. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point

Endlich wieder ein Trainingslager für Eilers

Zu dieser neuen Mannschaft gehören auch die Neuzugänge Niklas Kreuzer und Justin Eilers. Beide hauen sich im Training voll rein. Vor allem Eilers hat sich auf die Zeit gefreut. "Aufgrund meiner vielen Verletzungen ist es lange her, dass ich so ein Trainingslager hatte und deshalb überwiegt ganz klar die Vorfreude. Aus dem Alter, wo ich Bammel vor dem Trainingslager hatte, bin ich raus. Mit 18 oder 19 war das allerdings noch so", so Eilers. Kreuzer freut sich vor allem darüber, die Mannschaft im Trainingslager richtig kennenlernen zu können. Das sei im normalen Trainingsbetrieb sonst nicht möglich. Dennoch stellt Kreuzer klar: "Das Fußballerische steht natürlich im Fokus." Justin Eilers hat verletzungsbedingt zuletzt nicht viele Trainingslager absolviert. (Archiv) Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Weitere Neuzugänge im Anmarsch?

Möglich, dass Trainer Florian Schnorrenberg bald noch weitere Neuzugänge ins Team integrieren muss. Präsident Rauschenbach ließ sich beim Thema Verstärkungen allerdings nicht in die Karten gucken. Er deutete jedoch an, dass Sportdirektor Ralf Minge auf der Suche ist. "Ralf Minge ist ständig am Telefon und sprucht mit vielen Vereinen und Berater.. Wir wollen in der Defensive und auch auf den Außenpositionen noch was tun." Ralf Minge bearbeitet die Telefone auf der Suche nach Verstärkungen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Test gegen Holstein Kiel

Wo der Schuh im Mannschaftsgefüge noch drückt, wird man spätestens am 17. Juli sehen. Dann trifft der HFC voraussichtlich vor 7.500 Zuschauern im eigenen Stadion in einem Testspiel auf den Fast-Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel. Ein dicker Brocken als Generalprobe für den den Liga-Start am 24. Juli.