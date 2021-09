Ein bisschen Bewegung könnte es aber auch jetzt noch geben: So ist der Hallesche FC am bei Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock aussortierten Mittelfeldmann Jan Löhmannsröben dran. Trainer Florian Schnorrenberg sagte der "Bild": "Es gibt auch noch andere Optionen, und wir prüfen, was für uns realistisch ist und möglich wäre. Jan Löhmannröben ist aber ein Name, der gefallen ist." Der Ex-Magdeburger und Ex-Jenaer ist auch bei Liga-Konkurrent Viktoria Köln ein Thema.

Jan Löhmannsröben (im Trikot von Rostock) Bildrechte: xFotostandx/xWagnerx