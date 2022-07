Am vergangenem Mittwoch (20. Juli) wurde die KSi International GmbH in die Sponsorenfamilie der Schwarz-Gelben aufgenommen und ziert nun mit dem Schriftzug "brandible." die Dresse auf der Rückseite. Dafür musste das Wort "Dresden" weichen, mit dem sich die Anhänger identifizieren. Das sorgt für Zündstoff.

Seit der Saison 2021/2022 ist Werbung unterhalb der Rückennummer in der 3. Liga erlaubt. Davon machten jetzt die Elbestädter Gebrauch. Schwer in der Kritik steht dafür Jürgen Wehlend, Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer. Bei der Auftaktpartie gegen 1860 München (3:4) wurde ihm von den Fans im K-Block mit einem überdimensionalen Trikot "Null Identität" bescheinigt.

Wehlend fühlt sich auf den Schlips getreten und wehrt sich. "Jemanden die in diesem Job erforderliche Identität und Leidenschaft abzusprechen – das finde ich schon ein starkes Stück", sagte der gebürtige Dresdner in der "Sächsischen Zeitung" (Montag). Für den Schriftzug nimmt die SGD einen sechsstelligen Betrag ein.

"Wir haben extrem wirtschaftliche Belastungen zu stemmen und müssen auf der anderen Seite eine leistungsfähige Mannschaft aufstellen", begründete Wehlend den Schritt und ergänzte in der "SZ": "Zur Wahrheit gehört auch, dass wir kürzlich eine Strafe in Höhe von 300.000 Euro hinnehmen mussten. Ich wäre ehrlich gesagt ein bisschen demütiger an der Stelle."