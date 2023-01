Die Partie begann für die Westsachsen mit einer kalten Dusche im Flockenwirbel: Nach 28 Sekunden gingen die Gastgeber durch Raphael Holzhauser in Führung, der freistehend vor dem Zwickauer Tor zum Kopfball kam. Die erste Offensiv-Aktion des FSV endete ebenfalls mit einem Tor durch Noel Eichinger (6.), doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. Im Gegenzug legten die Löwen mit dem 2:0 nach, als Fynn Lakenmacher einen Fehler von Jan Löhmannsröben bestrafte und die Kugel im linken Eck versenkte. In der zehnten Minute gab es die nächste Chance für die Münchner durch Joseph Boyamba, der mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an Zwickau-Keeper Johannes Brinkies scheiterte.