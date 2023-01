Der ambitionierte TSV 1860 München steht selbst unter Zugzwang und "nur" auf Tabellenplatz sechs. Die letzten fünf Spiele konnten nicht gewonnen werden, was Coach Michael Köllner zuletzt in die Schusslinie brachte. Unter der Woche gab es nach einer kritischen Analyse aber ein Bekenntnis zum Löwen-Trainer aus der Chefetage, der somit am Samstag an der Seitenlinie stehen wird. "Ich erwarte eine klare Reaktion der Mannschaft und aller Akteure in der gegebenen Situation (...) Jetzt zählen nur noch die Leistung und die Ergebnisse auf dem Spielfeld", sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel am Dienstag.