Nach 20 Startelf-Einsätzen in dieser Saison muss Magdeburgs Gegner TSV 1860 München nun erstmals ohne Mölders auskommen. Der 13-Tore-Mann sah am Sonntag gegen Meppen (1:1) seine fünfte Gelbe Karte in dieser Spielzeit. Bei den Sechzigern reagierte Trainer Michael Köllner allerdings gelassen: "Sascha hat schon länger vier Gelbe Karten. Es war klar, dass er irgendwann fehlen wird."

Trainer Michael Köllner (TSV 1860 München) Bildrechte: imago images / Sven Simon