Keine ruhige Zeit in der 3. Liga zum Jahreswechsel. Die mögliche Insolvenz von Aufsteiger Türkgücü München beschäftigt die Drittligisten – und dabei vor allem die Abstiegskandidaten.



Was war passiert? Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass sich bei Türkgücü der finanzstarke Präsident und Geldgeber Hasan Kivran zurückziehen möchte. Der Klub bestätigte mittlerweile dass Kivran "sein finanzielles Engagement bei Türkgücü München und seine Anteile an der GmbH verkaufen" möchte, wie der Klub am Dienstag (29.12.2020) bekannt gab.