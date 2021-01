Max Kothny, Geschäftsführer Türkgücü München, sagt, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann. (Archiv) Bildrechte: imago images / Oryk HAIST

Der kommende Gegner der SG Dynamo Dresden, Türkgücü München, kann die Drittligasaison nach eigenen Angaben zu Ende spielen. Und das obwohl der mehrheitliche Anteilseigner Hasan Kivran seinen Rückzug angekündigt hat. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunkt zeigt sich Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny sogar optimistisch vor dem 21. Januar. An dem Tag muss die Liquidität beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nachgewiesen werden. "Die Hälfte der Drittligisten muss seine Liquidität in diesem coronageprägten Jahr noch nachweisen. Bei uns ist es ähnlich ernst, aber wir sind in positiven Gesprächen und haben ja auch noch zwei Wochen Zeit, diese zu finalisieren", so Kothny gegenüber BR24.

Gespräche mit potentiellen Investoren

Auch wenn Gelder durch Sponsoren- und TV-Einnahmen reinkommen würden, bliebe dennoch eine Liquiditätslücke, die es zu schließen gilt, so Kothny weiter. Um das zu erreichen, sei man in Gesprächen mit potentiellen Investoren und kuzfristigen Geldgebern. Die Situation sei eine "Herausforderung", aber nicht so dramatisch, wie in der jüngsten Vergangenheit kolpotiert. Kothny versichert dem Bericht zufolge, dass man den Spielbetrieb bis zum Saisonende definitiv fortführen könne.

Spiel gegen Dresden findet statt

Der Partie gegen die SG Dynamo Dresden am Montag, 11. Januar, 19 Uhr, kann also stattfinden. "Davon, dass dieses Spiel auf der Kippe steht, sind wir ganz weit weg", so Kothny im Interview mit der Sächsischen Zeitung.