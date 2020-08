Jan Löhmannsröben kehrt in den Osten zurück und heuert bei Hansa Rostock an. Der 29-Jährige kommt von Preußen Münster in den hohen Norden und erhält einen Einjahresvertrag beim Drittligisten. "Er ist sicherlich ein sehr emotionaler Typ mit Ecken und Kanten, dabei aber immer authentisch und entsprechend unangenehm für seine Gegenspieler“, sagte Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport bei Hansa.