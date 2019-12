Fußball Stadionneubauten in Mitteldeutschland - ein Überblick

Als eines der ersten Teams in Mitteldeutschland bekam der 1. FC Magdeburg ein neues reine Fußball-Arena. Es entstand am gleichen Ort wie das legendäre Ernst-Grube-Stadion, in welchem in den 70er Jahren das "Who is Who" des europäischen Spitzenfußballs zu Gast war. In die (Negativ-)Schlagzeilen geriet das Stadion in der Saison 2015/16, als Messungen ergaben, dass die Fans das Bauwerk zu sehr zum Schwingen brachten. Durch neue Berechnungen wurde die Lebensdauer der Konstruktion von 50 Jahren auf weniger als die Hälfte reduziert. In der Folge durften die Heimfans im Block U während der Spiele nicht mehr hüpfen. Diese Problem wird aktuell durch einen weiteren Umbau beseitigt.