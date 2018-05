Bildrechte: IMAGO

Die Freude war am Sonntag bei dem Team von Stefan Krämer groß: Der KFC Uerdingen setzte sich als Meister in der Regionalliga-West im Aufstiegsspiel gegen Waldhof Mannheim durch. Die Rückkehr der Krefelder in den Profifußball nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga im Jahr 1999 schien perfekt. Doch möglicherweise verhindert eine versäumte Frist den Aufstieg der Uerdinger.

Was ist passiert?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilte am Mittwoch mit, dass der KFC Uerdingen im Rahmen des Zulassungsverfahren für die dritte Liga die erforderlichen Unterlagen möglicherweise nicht rechtzeitig eingereicht habe. "Die mit der Bedingung geforderte Liquiditätsreserve des KFC Uerdingen ging nach derzeitigem Stand am Dienstag möglicherweise erst nach Ablauf der Ausschlussfrist ein", heißt es in der Mitteilung des DFB. Die Deadline war demnach am 29. Mai um 15:30 Uhr. Ist die Freude bei den Uerdingern wie hier mit Lucas Musculus nur von kurzer Dauer? Bildrechte: IMAGO

Weiter heißt es, dass eine Nichteinhaltung dieser Frist zur Folge hätte, dass die Bedingungen nicht erfüllt wurden und keine Lizenz für die 3. Liga erteilt werden könne. Es gibt in diesem Fall auch keinen Ermessensspielraum, da die Regeln für alle Wettbewerber gleich sind. Heißt im Klartext: Wenn sich herausstellt, dass die Unterlagen tatsächlich zu spät eingereicht wurden, hat sich der Drittliga-Traum für Uerdingen ausgeträumt und der Verein bliebe in der Regionalliga. Waldhof Mannheim würde davon profitieren und den Aufstiegsplatz erhalten. War die ganze Arbeit von Stefan Krämer und seiner Mannschaft umsonst? Bildrechte: IMAGO

KFC-Präsident droht mit Abschied

Der KFC zeigte sich schockiert von der Mitteilung des DFB und kann die Äußerungen nicht nachvollziehen: "Im Lizenzverfahren haben wir alle Punkte in vollem Umfang erfüllt, zu 100 Prozent transparent und korrekt gearbeitet und finanzielle Garantien in einer Höhe abgegeben, die in dieser Liga in Deutschland einmalig sind. Wir haben das Geld sogar zwei Mal überwiesen, unsere Garantien sind tadellos und finanziell die stärksten in der 3. Liga. Wir haben alles erfüllt und uns an alle Fristen gehalten.", nimmt Präsident Mihail Ponomarev Stellung.

Weiterhin verkündete er, dass er im Fall des Lizenzentzugs dem KFC Uerdingen nicht mehr zur Verfügung stehen würde: "Für mich steht fest, dass wir nur in der 3. Liga mit mir spielen. Wenn der DFB nach allem was passiert ist wirklich beschließt, uns für etwas, an dem wir keine Schuld tragen, die Lizenz nicht zu geben, dann sehe ich nicht, wie ich mein Engagement beim KFC Uerdingen aufrecht erhalten kann." Uerdingens Präsident Ponomarev zeigte sich schockiert von der Mitteilung des DFB. Bildrechte: IMAGO

Ein Rückzüg von Ponomarev hätte für den weitreichende Folgen, und würde den finanziellen Spielraum der Krefelder auf einen Schlag enorm einschränken. Uerdingen hatte erst am Mittwoch mit Manual Konrad von Dynamo Dresden und Maurice Litka vom FC St. Pauli (Leihbasis) die ersten Neuzugänge für die kommende Saison verkündet.

Der DFB will am Montag final darüber entscheiden, wie mit dem Antrag der Uerdinger umgegangen wird.