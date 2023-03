Das Gerücht schwebte schon seit einigen Tagen durch die Elbestadt, jetzt hat es Dynamo offiziell bestätigt: Ulf Kirsten kehrt nach Dresden zurück und soll die sportliche Führung des Traditionsvereins in beratender Funktion langfristig unterstützen. "Ich freue mich sehr auf diese neue spannende Aufgabe bei Dynamo Dresden. In all den Jahren sind der Kontakt und die große Verbundenheit zu dem Verein, bei dem für mich alles begann und mit dem ich so viele schöne Momente als Spieler erleben durfte, nie abgerissen", wird Kristen in einer Pressemitteilung zitiert.