"Quarantäne für den Fußball – Geisterspiele sind keine Lösung!" Mit deutlichen Worten hat sich der bundesweite Zusammenschluss deutscher Fanszenen gegen eine Wiederaufnahme des Fußballs in der aktuellen Situation ausgesprochen. In dem am Donnerstag (16.04.2020) erschienenen Statement erklärte der Zusammenschluss der Ultra-Szenen: "Eine baldige Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft. Der Profifußball ist längst krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne."

Der Profifußball ist längst krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne. Auszug aus dem Papier der Ultra-Szenen

Ultras der mitteldeutschen Drittligisten mit klarer Haltung

Auch die Fan-Gruppierungen der mitteldeutschen Drittligisten FC Magdeburg, Hallescher FC, FSV Zwickau, Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena veröffentlichten die Stellungnahme auf ihren Homepages und positionierten sich damit klar gegen eine baldige Fortsetzung der Spielzeit: "Fußball hat in Deutschland eine herausgehobene Bedeutung, systemrelevant ist er jedoch ganz sicher nicht. In einer Zeit, in der wir alle sehr massive Einschränkungen unserer Grundrechte im Sinne des Gemeinwohls hinnehmen, ist an einen Spielbetrieb nicht zu denken."

Dabei übt der Zusammenschluss insbesondere an den Plänen der DFL Kritik, welche den Spielbetrieb in der Bundesliga ab Anfang Mai wieder aufnehmen möchte. Dafür sollen über 20.000 Corona-Tests zum Einsatz kommen, um einen sportlichen Saisonabschluss zu ermöglichen. "Wenn seit Wochen über einen Mangel an Kapazitäten bei CoVid-19-Tests berichtet wird, ist die Idee, Fußballspieler in einer extrem hohen Taktung auf das Virus zu untersuchen, schlicht absurd", so das Bündnis.

Wegweisende Entscheidungen in dieser Woche

Am Donnerstag (23.04.2020) will die DFL eine Entscheidung über die Fortsetzung der Bundesliga-Saison treffen. Zuletzt war die Tendenz klar: Die Saison soll möglichst ab dem 9. Mai in Form von Geisterspielen fortgesetzt werden. Dafür müsste die DFL einen klaren Fahrplan bezüglich Terminierung, Organisation und Hygienemaßnahmen ausarbeiten. Rollt der Ball in dieser Saison noch einmal? Die DFL tagt am Donnerstag. Bildrechte: imago images/Future Image

Ob die Saison in der 3. Liga dagegen fortgeführt werden kann, steht auf einem anderen Blatt. Im Gegensatz zu den Bundesligen wären Geisterspiele für einen Großteil der Vereine nämlich finanziell kaum stemmbar. Nicht umsonst hatten sich neben den fünf mitteldeutschen Klubs auch Waldhof Mannheim, Preußen Münster und Sonnenhof Großaspach in einem Positionspapier für einen vorzeitigen Abbruch ausgesprochen.

Am Freitag wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) über das weitere Vorgehen beraten und eine Entscheidung treffen. Dass die Befürworter eines Saisonabbruchs in der aktuellen Situation die eigenen Ultras auf ihrer Seite wissen, ist mit Sicherheit von Vorteil.