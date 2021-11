Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg muss seine Heimspiele in den nächsten Wochen unter Einhaltung der 2G-Regel absolvieren. Eine entsprechende Anordnung erließ das Gesundheitsamt der Stadt am Mittwoch. Demnach können bereits am Samstag in der Partie gegen Eintracht Braunschweig nur noch Zuschauer ins Stadion, die vollständig geimpft oder genesen sind. Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren sind von der Regelung ausgenommen. Wie der Verein mitteilte, ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auf den Verkehrswegen verpflichtend.