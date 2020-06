Am Mittwoch (24. Juni/19 Uhr) steigt im Stadion am Sportpark das Duell zwischen der SpVgg Unterhaching und dem 1. FC Magdeburg. Die Rand-Münchner waren mit großen Ambitionen gestartet und schmückten an drei Spieltagen (9./10./11. ST) die Spitze. Mittlerweile hat sich die Mannschaft von Claus Schromm von höheren Regionen verabschiedet und liegt auf mit 49 Punkten auf dem zehnten Platz. Den letzten Sieg landeten die Oberbayern am 28. Spieltag mit 2:0 in Großaspach, seitdem ist Flaute.