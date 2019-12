Das Zwickauer Urgestein bleibt am Bord! Davy Frick hat seinem im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2022 verlängert. Das meldete der Drittligist am Mittwoch.

Frick war 2011 aus Jena zum FSV Zwickau gewechselt und schaffte mit den Westsachsen den Sprung von der Oberliga bis in die 3. Liga. Für den ganzen Verein gilt er als wichtige Identifikationsfigur. "Es war für uns keine Frage, dass wir ihn schnell an uns binden. Er steht sinnbildlich für die Entwicklung in dem Verein. Wie man sich hier im Profifußball etablieren kann. Was hier im Verein alles möglich ist und in den nächsten Jahren noch möglich wird“, freut sich Sportdirektor Toni Wachsmuth.