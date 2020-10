Ein womöglich längerer Ausfall des Routiniers würde die SGD hart treffen. Löwe zählt in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern in Dynamos Reihen und absolvierte bisher alle Partien über die gesamte Spielzeit. Mit seiner Auswechslung war ein Bruch im Spiel der Dresdner zu beobachten. "Nach der Verletzung von Chris waren wir nicht mehr so präsent und so bissig, wie man nach so einem Spiel sein muss", meinte Kauczinski.

Chris Löwe steht seit Sommer 2019 bei Dynamo Dresden unter Vertrag. (Archiv) Bildrechte: imago images / Poolfoto