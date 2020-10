Noch am Dienstagabend lieferte eine MRT-Untersuchung dann Klarheit: Löwe erlitt einen Außenbandriss sowie eine Knochenprellung im linken Knie und wird Dynamo mehrere Wochen fehlen. "Ich habe nach dem unglücklichen Zusammenprall sofort einen starken Schmerz in meinem Knie gespürt. Jetzt bin ich erst einmal erleichtert, dass ich mir nach erster Auswertung der Bilder keine schwerwiegendere Verletzung in meinem Kniegelenk zugezogen habe", ließ Löwe in einer Vereinsmitteilung der Dresdner am Mittwoch (21. Oktober) wissen.