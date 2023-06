Nach nur einer Saison verlässt Ivan Knezevic den FC Erzgebirge Aue wieder. Wie der Drittligist mitteilte, einigten sich beide Parteien auf die Auflösung des bis 2024 laufenden Vertrages. Der 29-jährige offensive Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer mit dem damaligen Trainer Timo Rost von der SpVgg Bayreuth zu den Veilchen gewechselt und bestritt in der abgelaufenen Saison insgesamt 19 Pflichtspiele. "Wir bedanken uns bei Ivan für den Einsatz für unseren Verein und wünschen ihn für seine weitere sportliche Laufbahn alles Gute und viel Erfolg", heißt es in einer Pressemitteilung.

Durch seine Vertragsauflösung ist eine Rückkehr von Knezevic zu Drittligaabsteiger Bayreuth wahrscheinlicher geworden. "Kneze ist jemand, auf den wir richtig Bock haben. Es liegt an Ivan, sich Gedanken darüber zu machen, ob er mehr spielen möchte und dafür bereit wäre, finanzielle Zugeständnisse zu machen", wird Geschäftsführer Jörg Schmalfuß auf "inbayreuth.de" zitiert. Knezevic hatte vor seinem Wechsel nach Aue vier Jahre in Bayreuth gespielt und hatte mit neun Tore auch großen Anteil am Aufstieg der SpVgg 2022.