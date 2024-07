Jan Shcherbakovski ist endgültig in der Lausitz angekommen. Wie Energie Cottbus am Samstag (13. Juli 2024) meldete, wird der 23-jährige Mittelfeldspieler in der kommenden Drittligasaison für den Aufsteiger spielen. Shcherbakovski war bereits zwei Mal in den letzten Spielzeiten für je ein halbes Jahr von Dynamo Dresden nach Cottbus ausgeliehen. Jetzt unterschrieb er einen Vertrag.