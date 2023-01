Die Gastgeber waren von Beginn an griffiger und zielstrebiger. Dynamo wurde so immer wieder in die eigene Hälfte gedrängt. Nach einer Flanke des Ex-Dresdners Patrick Möschl konnte die SGD-Abwehr zwei Schussversuche blocken (13.). Dann holte Möschl mit einer Schwalbe gegen Max Kulke rechts einen Freistoß heraus. Und den zog Christopher Buchtmann über Schlussmann Stefan Drljaca hinweg ins Netz (17.). Der Keeper sah da alles andere als gut aus.