Im Marschwegstadion treffen zwei Spezialisten aufeinander: Keiner in der Liga verspielte mehr Führungen als Dynamo und Oldenburg. Den Schwarz-Gelben gelang dieses "Kunststück" nun sogar vier Mal in Folge. Der Last-Minute-Ausgleich von Schlusslicht SV Meppen am Sonntag (1:1) zerstörte eine mögliche Aufbruch- und Aufholstimmung im Keim. Neun Punkte Rückstand sind es auf Rang drei.

Gegen Meppen schien es so, als könne die Mannschaft etwas verlieren und nicht etwas gewinnen. Trainer Markus Anfang sieht es so: "Wir haben unseren Plan nicht mehr verfolgt, das haben wir in den Videoanalysen gezeigt. Die Abläufe im Pressing haben nicht mehr so genau gepasst. Wir haben Bälle gespielt, die wir nicht im Training geübt hatten. Es war ein Stück Aktionismus." Ergo: "Es ist in Oldenburg wichtig, dass sie das abrufen, was wir uns vorgenommen haben."