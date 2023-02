Bereits in der 3. Minute ereilte die Auer das erste Hallo-Wach der Partie: Robert Tesche köpfte die Ecke von Linksverteidiger Florian Kleinhansl dank Martin Männels Glanztat aus vier Metern an die Unterkante der Latte. Aber die Gäste wurden umgehend aktiver. Marco Schikora hatte nach energischem Ballgewinn gegen Paterson Chato und anschließendem Solo die Führung auf dem Fuß, schob den Ball aus 15 Metern jedoch knapp rechts vorbei (7.). Im Gegenzug jubelte der VfL: Männel patschte Noel Niemanns Schuss von rechts mit einer Hand vor die Füße des Ex-Cottbusers Erik Engelhardt, der nur abstauben brauchte (8.).

Der FCE war mindestens auf Augenhöhe – und wurde mit Wiederanpfiff klar spielbestimmend. Burger verpasste Stefaniaks Freistoßeingabe um Zentimeter (51.), ehe Erik Majetschak im Strafraumgetümmel nach Eckball die Führung auf dem Fuß hatte; doch VfL-Schlussmann Philipp Kühn rettete mit tollem Reflex (54.). Mitten in diese Drangphase hinein schlug Osnabrück zurück. Lukas Kunzes Schuss wurde von Burgers Rücken derart unglücklich abgefälscht, dass Männel chancenlos blieb (57.).

Beinah hätten die Gastgeber direkt nachgelegt – Männel schoss Niemann an, von dessen Fuß der Ball denkbar knapp vorbei rollte. Nur wenige Momente danach parierte der FCE-Kapitän stark. Wiederum war Niemann vor ihm aufgetaucht (62.). Die Erzgebirger mühten sich, Dotchev brachte auf einen Schlag das Offensivtrio Elias Huth, Paul-Philipp Besong und Boris Tashchy (68.), aber in Gefahr brachten auch sie den VfL nicht mehr. Derweil verhinderte Männel gegen Jannes Wulff noch jene Vorentscheidung (77.), die Marc Heider zwei Minuten später besorgte – der Joker war nach Kunzes Eingabe mit der Fußspitze vor Majetschak am Ball und verlängerte ins lange Eck (79.).