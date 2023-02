Er freue sich "extrem darauf", berichtete Heidrich vorausblickend am Donnerstagvormittag (2. Februar) und erinnerte dabei an "vier Jahre mit unfassbar vielen emotionalen Ereignissen." Zwei dramatische Relegations-Abstiege, der von zwei damaligen Mitspielern mitausgelöste branchenerschütternde Wettskandal 2009 und nicht zuletzt der zwischenzeitliche Wiederaufstieg in die 2. Liga gehören dazu.

Nun, über ein Jahrzehnt später kehrt der mittlerweile 45-Jährige erstmals in offizieller Funktion an die alte Wirkungsstätte zurück. Angesichts der vielbeschworenen Atmosphäre im engen Hexenkessel sei die erste Auer Herausforderung, "der wir uns dort stellen müssen, cool zu bleiben", betonte Heidrich. Fünf der letzten sechs Heimspiele gewann Osnabrück. Überhaupt hat sich der VfL unter dem seit August 2022 amtierenden Trainer Tobias Schweinsteiger zum aktuell formstärksten Drittliga-Team aufgeschwungen.

Seit der spektakulären 3:4-Schlappe in Zwickau Anfang November, als die Lila-Weißen noch direkt in den Tabellenabgrund blickten, siegten sie fünf Mal in Serie und haben als derzeitiger Tabellenachter urplötzlich nur noch fünf Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsrang. "Das ist beeindruckend", lobte Pavel Dotchev, "keine Frage, auf uns kommt ein schweres Spiel" gegen einen "sehr, sehr starken Gegner zu". Dennoch "müssen wir uns da nicht verstecken. Wir wissen, dass wir in der Lage sind zu punkten. Warum sollen wir uns kleinreden? Jede Serie geht irgendwann zu Ende, warum soll das jetzt nicht am Samstag der Fall sein?", verwies der Trainer des FC Erzgebirge auf die Stärken des eigenen Teams.