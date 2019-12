Doch vor dem sächsischen Traditionsverein liegt trotzdem noch viel Arbeit. Denn die vom Notvorstand präsentierten Zahlen zeigen, wie wirtschaftlich angespannt die Situation beim CFC nach wie vor ist. Um kurz nach 13:00 Uhr war die Erleichterung bei den meisten der anwesenden Mitglieder in der Chemnitzer Messehalle am Samstag spürbar. Der CFC verfügt wieder über einen Aufsichtsrat.

In den kommenden Wochen muss der Aufsichtsrat laut Satzung einen neuen Vorstand berufen. Dass es den CFC-Gremien an Arbeit nicht mangeln wird, wurde vor der Wahl deutlich. Der Notvorstand um Romy Polster, Udo Pfeifer und Siegfried Rümmler gab unter anderem Einblicke über die angespannte finanzielle Situation. Nach derzeitigem Stand droht am Saisonende ein wirtschaftlicher Verlust zwischen 500.000 und 600.000 Euro. Grund seien geringere Einnahmen zu den Heimspielen sowie im Bereich Werbung und Sponsoring als vor der Saison kalkuliert. Hätten die CFC-Gesellschafter in den vergangenen Wochen nicht 400.000 Euro zugeschossen, wäre das Defizit noch größer. "Wir müssen die zweite Halbserie nutzen, um weitere Sponsoren zu gewinnen und mehr Zuschauer ins Stadion zu locken", betonte Pfeifer.