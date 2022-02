Viktoria-Mittelfeldspieler Björn Jopek enttäuscht am Boden. Bildrechte: IMAGO / Contrast

Große Offensivlücke nach Cigercis Abgang

Viktoria-Geschäftsführer Peer Jaekel sagte: "Wir haben die letzten Wochen gemeinsam eingehend analysiert und in den vergangenen Tagen sehr offene Gespräche geführt. Nach den Spielen gegen Eintracht Braunschweig und Wehen Wiesbaden sind wir einvernehmlich zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt, um an die erfolgreichen Auftritte in der Hinserie anknüpfen zu können." Man arbeite "mit Hochdruck" an der Verpflichtung eines Nachfolgers, ergänzte Jaekel. Muzzicato wird unter anderen mit Erzgebirge Aues Teamchef Marc Hensel Ende Februar den "Pro Lizenz"-Lehrgang beginnen, die Fußballlehrer-Ausbildung des DFB.



Der Aufsteiger aus der Regionalliga Nordost sorgte in den ersten zweieinhalb Saisonmonaten für Furore, war zwischenzeitlich sogar Spitzenreiter 1. FC Magdeburg auf den Fersen, ehe im Verlauf des Herbstes die unbekümmerte Anfangseuphorie durch Punktverlust um Punktverlust verflachte.

Gebeutelt von Corona und Cigercis Abgang

Der seit der Winterpause von zahlreichen Corona-Infektionen gebeutelte Aufsteiger holte aus den vergangenen elf Partien nur noch sechs Punkte, ist im neuen Jahr weiter sieglos und konnte in der vergangenen Woche erstmals in diesem Jahr mit 15 Akteuren das Mannschaftstraining durchführen. Am vergangenen Mittwoch hatte Viktoria mit 0:6 gegen Braunschweig verloren, nach der gestrigen 0:2 Niederlage bei Wehen-Wiesbaden belegen die Berliner den 16. Tabellenplatz, einen Zähler vor den Abstiegsrängen.

Neben den Pandemie-Problemen riss vor allem Tolcay Cigercis Winterabgang zum türkischen Zweitligisten Samsunspor ein klaffendes Loch in die Offensive. Der 27-Jährige war während seines gerade halbjährigen Abstechers zu den Lichterfeldern in 14 Drittliga-Spielen an 14 Toren (sieben Treffer/sieben Vorlagen) direkt beteiligt. Zur Einordnung: Nach der Samstagsniederlage in Wiesbaden steht das Team bei weiterhin 33 Toren auf der Habenseite.

Viktoria ein Konkurrent von Halle und Zwickau

Aufgrund der besagten Corona-Ausbrüche im Berliner Team waren im Januar auch die Partien gegen den Halleschen FC und FSV Zwickau ausgefallen. Die Nachholer sind auf den 1. März in Halle und den 16. daheim gegen Zwickau terminiert. Auch die Kellerteams der Regionalliga Nordost wie Auerbach, Eilenburg, Halberstadt und Meuselwitz könnten vom Drittliga-Abstiegskampf direkt betroffen sein.



Neben der Viktoria sind auch Halle und Zwickau längst nicht gesichert. Je mehr Teams von oben nach unten rutschen, umso größer würde die Zahl der Absteiger in die Oberliga. Im (aktuell jedoch kaum vorstellbaren) Extremfall – wenn also Halle, Zwickau und die Viktoria absteigen- und der Nordostmeister die Aufstiegsspiele verlieren würde – müssten fünf Mannschaften in die Oberliga.