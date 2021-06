Durch den Umzug in das Jahnstadion kann Viktoria eine Spielstätte vorweisen, die den Anforderungen des DFB für die 3. Liga entspricht. Die Stadion-Lösung kam erst am vergangenen Wochenende zustande. Ansonsten hätte Viktoria seine Spiele im Olympiastadion austragen müssen, da das Stadion Lichterfelde am Ostpreußendamm nicht drittliga-tauglich ist.

Unterdessen hat Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato am Freitag 22 Feldspieler und drei Torhüter zum Trainingsauftakt im Allianzstadion in Mariendorf gebeten, nachdem in den Tagen zuvor medizinische Tests auf dem Programm standen. In den kommenden Wochen bis zum Saisonauftakt am 23. Juli steht die Mannschaft noch unter besonderer Beobachtung.