Die Konstellation vor dem letzten Spieltag in der 3. Liga war klar: Viktoria Berlin musste sein Heimspiel unbedingt gewinnen und auf Schützenhilfe des MSV Duisburg hoffen. Und es wurde zunächst hochspannend. Die Berliner in der 27. Minute mit der dicken Chance, doch Yamada traf nur die Latte. In Verl ging der MSV dann in Führung. Bedeutete zur Pause: Viktoria braucht ein Tor und wäre dann gerettet. Dann aber knipsten Faßbender und Tankulic für Meppen und Verl schaffte den Ausgleich. Der Anschluss von Menz war nur ein Strohfeuer für die Berliner, Meppen schlug umgehend zurück. Am Ende wurde es turbulent, Berlin gab nicht auf, schaffte durch einen Doppelpack von Gunte noch das 3:3. Doch Meppen konterte kurz vor Schluss eiskalt.