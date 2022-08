Die schlechten Nachrichten bei der SG Dynamo Dresden reißen nicht ab. Wie der Drittligist am Mittwoch (03.08.2022) mitteilte, muss Panagiotis Vlachodimos erneut unters Messer. Am kommenden Mittwoch wird es an seinem bereits operierten Knie eine erneute Operation geben.

"Eigentlich war er nach seiner langen Verletzungspause in der vergangenen Saison auf einem sehr guten Weg zurück zu alter Stärke, bis jetzt wieder Beschwerden einsetzten. Das ist für uns, besonders aber für ihn persönlich ein Rückschlag", sagte Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Vlachodimos hatte sich am 7. Spieltag der vergangenen Spielzeit in der Auswärtspartie beim SV Darmstadt 98 einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Am Ende der Saison kam er zu ersten Kurzeinsätzen bei der SG Dynamo.