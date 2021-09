Das Heimspiel des Halleschen FC gegen 1860 München am Sonntag (12. September, 14 Uhr im Ticker und Radio-Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) mutiert immer mehr zu einer Trainerposse. Gästetrainer Michael Köllner darf nun doch nicht ins Stadion.

Das Gesundheitsamt und der Oberbürgermeister der Stadt Halle lehnen eine Regelung der Kollegen in München ab, wonach der geimpfte Trainer – ihm fehlt nur noch die 14-tägige Wartefrist nach der zweiten Dosis – unter strengen Auflagen und mit einem negativen PCR-Test seine Quarantäne für das Spiel verlassen und privat zum Spiel nach Halle reisen dürfe.



Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen, so die Stadt Halle, obliegt den lokalen Instanzen. Köllner befindet sich wie alle nicht vollständig geimpften 1860-Spieler nach einem positiven Test von Kevin Goden seit Dienstag in häuslicher Quarantäne.