Nach dem holprigen Start mit nur einem Punkt aus drei Spielen hat Jens Härtel sein Team – und vor allem die Ergebnisse – in den Griff bekommen. Sieben Punkte wurden in den vergangenen vier Spielen gesammelt, zuletzt gab es sogar zwei Siege gegen Wiesbaden (2:0) und Unterhaching (1:0) in Folge. Und zu Hause ist man unter dem 55-Jährigen sowieso noch ungeschlagen. Dementsprechend ist das Selbstvertrauen zurück im Schacht. "Die Brust ist aktuell natürlich deutlich breiter, als sie es nach zwei Niederlagen wäre", sagte Jens Härtel bei der abschließenden Pressekonferenz vor dem Duell mit Viktoria Köln (9. März, 16:30 Uhr im Audiostream und Liveticker in der SpiO-App).