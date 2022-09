In der 3. Liga steht der achte Spieltag an. Ein Spieltag, auf den zwei Mannschaften und ihre Fans schon seit langem entgegenfiebern. Lang, lang ist’s her, dass sich der FC Erzgebirge Aue und der FSV Zwickau in Punktspielen gegenüberstanden, am Sonntag (11. September) ist es wieder soweit. Dann steigt im Erzgebirgsstadion die brisante Drittliga-Partie zwischen den beiden Erzrivalen. "Sport im Osten" ist ab 14 Uhr per Live-Ticker auf mdr.de/sport sowie in der "Spio"-App dabei. Zu hören zudem im Audio-Livestream.