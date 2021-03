Wenn der 1. FCM den 1. FC Kaiserslautern empfängt, geht es um mehr als nur drei Punkte. Beide Mannschaften befinden sich in großer Abstiegsgefahr und treffen in der MDCC-Arena zu einem dieser berüchtigten "Sechs-Punkte-Spiele" aufeinander. "Wir sind unter den Strich gerutscht. Spätestens jetzt sollte jedem bewusst sein, dass es in den nächsten Spielen um alles geht", sagte FCK-Cheftrainer Marco Antwerpen zur Konstellation.