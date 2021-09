Die aufstiegsambitionierten Pfälzer rangieren nur auf Rang 15. Nach dem 1:1 gegen Zwickau inklusive eines verschossenen Elfmeters war die Laune im Fritz-Walter-Stadion mehr aus ausbaufähig. Anders der FCM: Das Team von Christian Titz hat den Aufschwung aus dem Klassenerhalt mitgenommen. Platz zwei steht vorerst zu Buche. Spielt Viktoria Berlin mit und patzt in Verl, dann können die Elbestädter sogar am Wochenende Tabellenführer werden. Das ist umso erstaunlicher beim Blick auf die vergangene Saison, als der Europacupsieger von 1974 an 27 von 38 Spieltagen auf einem Abstiegsplatz stand.

Ein entscheidender Mann soll auch am Samstag wieder der frühere Kaiserslauterer Baris Atik werden. In seinen 21 Drittliga-Spielen für den FCM war er an 23 (!) Treffern beteiligt (Elf Tore, zwölf Assists). In dieser Saison traf der Spielmacher vier Mal - so oft wie der ganze 1. FC Kaiserslautern. Nur ein Treffer in der eigenen Arena fehlt noch. In seinem halben Zweitliga-Jahr 2017/2018 in Kaiserslautern blieb er ohne Tor.